Zeeland vraagt Den Haag om hulp bij huisvesting statushouders

De provincie Zeeland heeft aan het Rijk gevraagd om Zeeuwse gemeenten te helpen bij het huisvesten van statushouders. Dat kan door bijvoorbeeld de regels rond huisvesting te vereenvoudigen of geld te geven aan woningcorporaties, meldt Omroep Zeeland.

Tot nu toe is het in Zeeland meestal gelukt om statushouders - asielzoekers die in Nederland mogen blijven - onderdak te geven. Maar als het Rijk gemeenten verplicht om steeds meer mensen op te nemen, wordt dat steeds moeilijker, zegt gedeputeerde Wonen Dick van der Velde. De provincie wil daarom gaan praten met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Achterstand loopt rap op

Opnieuw dreigt een grote achterstand bij het huisvesten van statushouders. Gemeenten moeten dit najaar 27.300 statushouders huisvesten, bovenop de 5000 die niet zijn ondergebracht in de eerste helft van dit jaar.

Om nog aan het doel voor dit jaar te voldoen, moeten gemeenten tot eind december elke maand zo'n 6000 woningen reserveren voor statushouders. Dat is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. In juli hielpen gemeenten zo'n 2500 statushouders aan een woning.