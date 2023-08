Verdachten aanslag op 'tattookiller' door naasten herkend op camerabeelden

Twee verdachten die deze zomer zijn opgepakt voor en poging tot liquidatie op 'tattookiller' Cor P. zijn door mensen uit hun eigen omgeving herkend op camerabeelden.

In het tv-programma Opsporing Verzocht werden beelden getoond die rondom de aanslag zijn gemaakt. De oma van de veronderstelde schutter herkende haar kleinzoon daarop, meldt RTV Oost. Het zou gaan om de nu 20-jarige Damien B. uit Lelystad.

De politie ontdekte dat hij met de nu 21-jarge Isah B. uit Rotterdam naar de Dominicaanse Republiek vloog. Tegen bekenden hadden ze gezegd dat ze samen op vakantie gingen. Isah B. werd op de beelden geïdentificeerd door zijn toenmalige vriendin.

Volgens die vriendin heeft B. via chatprogramma Wickr berichten aan haar gestuurd. Daarin stond dat ze achter "iemand" aanzaten, diegene vervolgens hadden gevonden en iemand hadden beschoten. Ook zou hij een selfie hebben gestuurd voor het gebouw waar hij verbleef.

Op een telefoon die later door de politie bij B. zelf werd aangetroffen, stond zo'n foto. Daarnaast ontdekte de recherche notities op de telefoon, met teksten als: "Dat waren nog 's tijden op de Dominicaanse Republiek, toen waren we huurmoordenaar voor de patron". De mannen ontkennen schuldig te zijn.

Aanslag op tattookiller

Cor P. werd begin vorig jaar meerdere malen geraakt door kogels in de Dominicaanse Republiek. Hij belandde in het ziekenhuis en werd opgepakt. Hij was naar het land gevlucht, nadat hij in Nederland zijn enkelband had doorgeknipt. Tegen hem loopt een hoger beroep vanwege een moordzaak.

P. was onderdeel van de zogeheten 'tattookillers', een groep moordenaars met Chinese tekens op hun rug getatoeëerd. In 2014 werd hij veroordeeld voor een moordpoging op crimineel Marlon D. Toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, werd P. voorwaardelijk vrijgelaten.

Vanwege een moord op een ander vermeend lid van de tattookillers, Onno Kuut, eiste het Openbaar Ministerie in 2020 levenslang tegen P. Na die eis, in januari, ontdeed P. zich dus van zijn enkelband en vluchtte. In februari sprak de rechter hem vrij. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak.