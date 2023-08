Slowaakse Eurocommissaris krijgt tijdelijk klimaatportefeuille Timmermans

Eurocommissaris Maros Sefcovic neemt de komende tijd de verantwoordelijkheid voor de Green Deal over van Frans Timmermans. Dat heeft commissievoorzitter Von der Leyen bekendgemaakt. De klimaatportefeuille komt tijdelijk in Sefcovic' handen, nu Timmermans zijn ontslag heeft ingediend als Europees Commissaris. Hij is vandaag door de leden van de PvdA en GroenLinks officieel gekozen tot lijsttrekker.

Von der Leyen prees Timmermans voor zijn "uitstekende bijdrage en sterke persoonlijke betrokkenheid". Door zijn optreden zijn er flinke vorderingen gemaakt in de richting van het doel om van de EU het eerste klimaatneutrale continent te maken, zegt Von der Leyen. "Hij heeft bijgedragen aan het vormgeven van veel van de initiatieven van de Commissie, in een echte collegiale stijl."

De opvolger van Timmermans in Brussel zal uit Nederland komen, want de Europese Commissie bestaat uit 27 leden: uit elke lidstaat één. Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over de vraag wie dat wordt, melden Haagse bronnen.

Verschillende namen

Demissionair premier Rutte zei vandaag op de jaarlijkse heidag bij het Catshuis dat hij "echt even de tijd neemt" voor een keuze. Hij sluit zichzelf uit als kandidaat. Rutte: "En als we weten wie het is, zal waarschijnlijk ook snel bekend worden welke portefeuille dat is. We hebben daar goed contact over met Ursula von der Leyen."

Er zingen al een tijdje verschillende namen rond, zoals de D66'ers Kaag, Ollongren en Vijlbrief. Ook Wopke Hoekstra en Esther de Lange (allebei CDA) worden genoemd, en met enige regelmaat valt ook de naam van PvdA'er Samsom, nu kabinetschef van Frans Timmermans.

Kaag wilde op de heidag "niet via de media" duidelijk maken of ze interesse heeft in een functie als Eurocommissaris. Ze benadrukte wel dat het voor Nederland goed is "dat we weten dat het een krachtige portefeuille blijft na het vertrek van Timmermans".