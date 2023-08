Volleybalsters blijven maar winnen op EK: Frankrijk met 3-1 geklopt

Nederland weet ook woensdag weer te winnen op het EK volleybal. Frankrijk wordt met 3-1 aan de kant geschoven. - NOS

De eerste set tussen de twee beste landen in groep D ging behoorlijk gelijk op. Maar op het moment dat Frankrijk met 22-23 voorstond, namen de Nederlandse volleybalsters het heft in handen. Met drie punten op rij werd de eerste set binnen gesleept. Plak blinkt uit In de tweede set leken de Fransen iets sterker te zijn en terug te kunnen komen in de wedstrijd, maar aan de hand van de sterk spelende Celeste Plak kwam Oranje weer helemaal terug in de set. Het ging niet zo eenvoudig zoals het in de vorige wedstrijden tegen Estland en Slowakije ging, maar uiteindelijk ging ook de volgende set naar de Nederlandse vrouwen: 27-25.

Celeste Plak speelde een sterke wedstrijd - EPA

In de derde set ging het vanaf het begin een stuk moeizamer voor Nederland. De openingsfase was absoluut voor Frankrijk, dat al snel een gat sloeg van vijf punten. Nederland kwam van een 10-15 achterstand nog wel weer terug in de set naar 14-15. Alleen lukte het niet om door te drukken. Frankrijk zette aan het eind van de set nog een keer aan en dat bleek voldoende om de set binnen te halen met 21-25. Dat zorgde ervoor dat de Nederlandse volleybalsters wel een mentaal tikje te verwerken kregen. In de vierde set ging het namelijk ook niet van harte. Maar na het inbrengen van Eline Timmerman kwam het goede gevoel terug. Nederland kreeg twee matchpoints. De laatste werd raak geslagen en dat zorgde ervoor dat Oranje als eerste eindigt in de groep.