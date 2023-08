LUMC moet stoppen met Europese onderzoeken na fraude

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) moet stoppen met zeven internationale onderzoeken die worden gefinancierd door Brussel. De Europese Commissie heeft dit besloten nadat fraude is geconstateerd bij enkele projecten waar het ziekenhuis aan meedeed.

Het ziekenhuis maakte de zaak in april al bekend. Er bleek stelselmatig fraude te zijn gepleegd bij drie projecten waarbij een extern bedrijf betrokken was. Het ziekenhuis nam maatregelen tegen drie medewerkers die bij de fraude betrokken zouden zijn geweest en stopte de samenwerking met het bedrijf. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.

Volgens Omroep West gaat het om Percuros, een bedrijf dat gespecialiseerd zou zijn in het verwerven en coördineren van EU-projecten. De onderneming stopte plotseling in juni, en volgens de regionale omroep is de eigenaar sindsdien spoorloos.

Onzichtbaar personeel

Omroep West heeft documenten omtrent het interne onderzoek van het LUMC van maart ingezien. Daaruit komt volgens de regionale omroep naar voren dat er op papier medewerkers gedetacheerd waren bij het ziekenhuis, maar dat nooit duidelijk is geworden wat ze nu precies deden.

Zo kwamen de betrokkenen niet voor in de systemen van het ziekenhuis en bleek uit gesprekken met medewerkers van het LUMC dat enkele van hen deze mensen weleens hadden gezien, maar dat niemand kon aangeven wanneer en hoelang ze er rondgelopen hadden. Daarnaast hadden de gedetacheerde medewerkers geen toegangspasjes of een computeraccount bij het LUMC.

Declaraties niet gecontroleerd

In het onderzoek dat Brussel deed naar de fraude, stellen onderzoekers volgens Omroep West dat het LUMC niet of nauwelijks de achtergrond of werkzaamheden van deze medewerkers heeft gecheckt. Daarnaast werden declaraties, ingediend door mensen van Percuros, nagenoeg zonder controle doorgestuurd naar Brussel.

Het LUMC onderzoekt de zaak. Om alles boven water te krijgen, heeft het ziekenhuis een kort geding aangespannen tegen het opgeheven Percuros. Het ziekenhuis wil harde schijven en documenten terug die volgens hen van het ziekenhuis zijn, maar bij de bedrijfsbeëindiging niet overgedragen zijn door Percuros.