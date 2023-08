Code rood in 19 Franse departementen vanwege extreme hitte

In nog eens 15 Franse departementen geldt vanaf morgen code rood vanwege extreme hitte. In vrijwel de hele zuidelijke helft van het land worden temperaturen verwacht tussen de 35 en 40 graden. Mogelijk stijgt het kwik zelfs naar 42 graden in de omgeving van Toulouse en in de Rhônevallei, melden Franse media.

Voor de departementen Ardèche, Drôme, Rhône en Haute-Loire werd eerder al code rood afgegeven. In totaal geldt dus in 19 departementen morgen de hoogste weeralarmfase. Voor 37 departementen is code oranje van kracht, de op één na hoogste fase, met name in het midden van het land. Het hoogtepunt van de hittegolf wordt morgenmiddag verwacht.

De regering raadt inwoners aan om binnen te blijven of zo kort mogelijk in de zon te zijn, omdat te lange blootstelling aan het felle zonlicht gevaarlijk kan zijn. Er is speciale aandacht voor ouderen: die worden gebeld door gemeenten en krijgen, als dat nodig is, hulp aan huis. Eventueel kan de regering besluiten om speciale maatregelen te nemen, zoals het verbieden van activiteiten buiten, bijvoorbeeld sporten of concerten.

De extreme hitte begon afgelopen zondag. Het is heel uitzonderlijk dat het in het land zo laat in de zomer zo warm is. Gisteren was, na 15 augustus, de warmste dag ooit gemeten, meldt weerinstituut Météo France. Pas aan het einde van de week worden er regen- en onweersbuien verwacht en komt er waarschijnlijk een einde aan de extreme warmte.