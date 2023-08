Ajax koopt Argentijnse linksback: Avila komt voor 12,5 miljoen over van Antwerp

De gewenste linksback van Ajax is binnen. Gaston Avila komt over van Royal Antwerp en tekent een contract tot medio 2027. De Amsterdammers betalen 12,5 miljoen euro voor de Argentijn, dit bedrag kan door variabelen oplopen tot maximaal 14,5 miljoen euro.

De noodzaak voor een nieuwe linksback was hoog in Amsterdam. Trainer Maurice Steijn startte het seizoen met Anass Salah-Eddine, maar dat beviel niet goed genoeg. Owen Wijndal is zijn plek ook al even kwijt. Met de 21-jarige Avila moet dat probleem nu opgelost zijn.

Avila is donderdag nog niet speelgerechtigd voor de heenwedstrijd tegen het Bulgaarse Loedogorets in de play-offs van de Europa League.

Negende aanwinst

De voormalig speler van Boca Juniors is de negende aanwinst voor Ajax deze zomer. Eerder kwamen Josip Sutalo, Carlos Forbs, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen al naar Amsterdam.

Het is nu aan Steijn de taak een goed ingespeeld team te creëren met alle aanwinsten. Ajax verloor zaterdag al de eerste punten door een 2-2 gelijkspel bij Excelsior.