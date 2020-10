Trump wil experimenteel coronamedicijn voor alle Amerikanen

President Trump wil dat alle Amerikanen toegang krijgen tot de experimentele behandeling tegen corona die hij onlangs kreeg, hoewel het medicijn nog niet is goedgekeurd en het de vraag is of dat op korte termijn kan gebeuren.

In een video op Twitter, die opgenomen was voor The Oval Office, zei hij dat hij zich binnen 24 uur na de toediening "geweldig" voelde.

Trump raakte vorige week besmet met het coronavirus en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van Regeneron. In de video zegt Trump dat hij ervoor gaat zorgen dat het middel voor iedereen beschikbaar wordt. "Ik wil dat iedereen krijgt wat ik heb gekregen, en ik ga het gratis maken."