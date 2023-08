Spaanse premier noemt excuses zoenende voorzitter 'onvoldoende en ongepast'

De voorzitter van de Spaanse bond RFEF bood zijn excuses aan in een video die door de bond werd verspreid over de media. Daarin zei hij: "Ik heb waarschijnlijk een fout gemaakt. Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet begrijpen dat je als voorzitter van zo'n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken."

De kou leek enigszins uit de lucht, nadat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, maandag excuses had gemaakt voor de kus op de mond die hij gaf aan de kersverse wereldkampioene Jenifer Hermoso, maar de Spaanse premier Pedro Sánchez is nog niet klaar met het voorval.

In de Spaanse politiek klonken maandag veel meer negatieve reacties op het gedrag van Rubiales. "Dit is een vorm van seksueel geweld, waar vrouwen dagelijks het slachtoffer van zijn, die we niet kunnen normaliseren", zei Irene Montero, waarnemend minister van Gelijkheid.

Of Rubiales nu wat gaat doen met de woorden van de premier, is nog niet duidelijk.

En alsof dat nog niet genoeg was, dook er vandaag op sociale media een video op van een feestvierende Rubiales, die op de tribune in het bijzijn van de Spaanse koningin zichzelf in zijn kruis greep om de wereldtitel van de Spaanse vrouwen te vieren.

Er is er vaker sprake van opmerkelijk gedrag bij Luis Rubiales. De voorzitter van de RFEF zou volgens Spaanse media in het verleden privéfeestjes hebben gefactureerd als werkevenement en er doken nog geen jaar geleden in Spanje documenten op die wezen op mogelijke betrokkenheid van Rubiales bij spionage van de voorzitter van de Spaanse spelersvakbond.

Hermoso zelf zei in een verklaring, uitgestuurd door de Spaanse bond, het volgende over de kus: "De president en ik hebben een heel goede relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was uitstekend. Het (de kus, red.) was een natuurlijk gebaar van genegenheid, van vriendschap, waar we niet zo veel over zouden moeten doorgaan."

"We hebben het WK gewonnen en we gaan niet afwijken van wat belangrijk is."