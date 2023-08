Hockeysters als groepswinnaar naar laatste vier EK na zege op Italië

De Nederlandse hockeysters hebben de groepsfase bij de EK in Mönchengladbach afgesloten met een 5-0 overwinning op Italië. De titelverdedigers waren al zeker van een plaats in de halve finales en treffen daarin als groepswinnaar vrijwel zeker Engeland. Dat duel is donderdag om 17.00 uur.

Italië, de door de Nederlander Robert Justus gecoachte nummer 17 van de wereld, kwam het eerste kwart ongeschonden door. Oranje kreeg weliswaar drie strafcorners, maar alleen de derde van de stick van Yibbi Jansen dwong keepster Lucia Ines Caruso tot handelen. En dat deed ze naar behoren.

De Italiaanse was echter kansloos tegen de strafbal die Frédérique Matla al binnen de kortste keren mocht nemen in het tweede kwart, nadat Marijn Veen in scoringspositie op haar stick was geslagen. Een paar minuten later joeg Jansen de vierde Nederlandse strafcorner in het dak van het doel: 2-0.