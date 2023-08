Guardiola mist komende duels Manchester City door naweeën van rugoperatie

Pep Guardiola, trainer van Manchester City, ligt er een tijdje uit. De Spanjaard heeft een spoedoperatie aan zijn rug ondergaan en moet even rust houden.

Daardoor mist Guardiola de komende competitieduels van Manchester City met Sheffield United en Fulham in de Premier League. Hij wordt voorlopig vervangen door zijn assistent Juanma Lillo.

"Guardiola heeft de laatste tijd last van hevige rugpijn en is naar Barcelona gevlogen voor een spoedoperatie", meldt City. "De operatie is succesvol verlopen en hij zal nu revalideren in Barcelona. We verwachten dat hij na de interlandperiode weer terugkeert."

City speelt zaterdag een uitduel met Sheffield United. Op 2 september komt Fulham op bezoek.