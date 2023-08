Doodsoorzaak 19-jarige festivalganger Decibel niet drugsgerelateerd

De 19-jarige man die zaterdag dood werd aangetroffen op het hardstylefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek, is niet door drugs overleden. De man uit Duitsland is een natuurlijke dood gestorven, concludeert de politie na onderzoek.

De man werd in een tent gevonden op het campingterrein van de Beekse Bergen, waar het festival werd gehouden. Er werd door de politie en het Openbaar Ministerie een spoedonderzoek opgezet, waaruit nu dus is gebleken dat er geen drugs in het spel waren.

De doodsoorzaak van een andere man die ook overleed tijdens zijn bezoek aan het festival, is nog niet bekend. De 23-jarige man uit Oudehaske (Friesland) werd zondag, kort na het einde van het festival, als vermist opgegeven. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een kanaal in het Brabantse dorp Biest-Houtakker.

De organisatie laat weten het verschrikkelijk te vinden dat de twee bezoekers zijn overleden. "Voor de familie is het al verschrikkelijk als je het bericht krijgt dat je zoon is vermist", zegt een woordvoerder van het festival tegen Omroep Brabant. "Wij betuigen ons grootste medeleven aan deze familie."