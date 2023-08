Timmermans officieel lijsttrekker PvdA/GroenLinks

Frans Timmermans wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen definitief lijsttrekker van de combinatie PvdA/GroenLinks. In een ledenreferendum kreeg hij 91,8 procent van de stemmen. Aan de raadpleging deden een kleine 38.000 leden van de twee partijen mee.

De verkiezing van de lijsttrekker was een formaliteit, want Timmermans was de enige kandidaat. Mensen die niet voor Timmermans waren, konden ook blanco stemmen.

Timmermans (62) is vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar die functie legt hij neer. Eerder was hij onder meer minister en staatsecretaris van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Vanavond is er een eerste bijeenkomst van Timmermans met de leden van beide partijen.

Het is de eerste keer dat PvdA en GroenLinks samen meedoen aan landelijke verkiezingen. In de Eerste Kamer vormen de partijen al wel één fractie, maar bij de verkiezingen trokken ze nog apart op.