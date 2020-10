GroenLinks: startkapitaal van 10.000 euro voor iedere jongere

GroenLinks wil dat iedereen die 18 jaar wordt 10.000 euro van de overheid krijgt. Dat 'startkapitaal' kunnen de jongeren gebruiken voor hun eigen ontwikkeling. Ze kunnen er bijvoorbeeld collegegeld van betalen, zich omscholen of een eigen bedrijfje beginnen.

Het is een van de plannen van de partij in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Het programma wordt zaterdag gepresenteerd. Het startkapitaal voor jongeren moet worden betaald via een 'solidariteitsbijdrage' voor miljonairs.

GroenLinks maakt zich zorgen over de ongelijkheid in kansen tussen mensen in Nederland en wil daar wat aan doen. "Waar je bent geboren, bepaalt de kansen in je leven en armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven", zegt de partij. Het voorstel voor een startkapitaal is ingegeven door de ideeën van Thomas Piketty. GroenLinks-leider Klaver is een bewonderaar van de Franse econoom en nam in 2014 het initiatief voor een hoorzitting met hem in de Tweede Kamer.

Het plan kost volgens GroenLinks zo'n 2,2 miljard euro per jaar. Om dat te betalen moeten mensen met een vermogen van meer dan een miljoen euro ieder jaar één procent van hun vermogen boven dat bedrag aan de overheid afdragen. En bezitters van meer dan twee miljoen betalen twee procent over hun vermogen boven de twee miljoen. De waarde van het eigen huis tot 1 miljoen telt daarbij niet mee.