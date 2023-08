Griekse brandweer vindt achttien lichamen bij bestrijden van bosbranden

In het noordoosten van Griekenland zijn achttien lichamen gevonden, meldt de brandweer. In het gebied, tegen de grens met Turkije, woedt sinds zaterdag een grote natuurbrand die oprukt richting havenstad Alexandroupolis. Eerder meldden Griekse media dat het om 26 slachtoffers ging, maar dat werd later naar beneden bijgesteld.

Omdat in de regio geen mensen als vermist zijn opgegeven, vermoedt de brandweer dat de doden migranten zijn. De politie heeft de hulp ingeroepen van een onderzoeksteam dat is gespecialiseerd in het identificeren van slachtoffers bij rampen. Deze onderzoekers komen ook in actie na dodelijke ongelukken met migrantenboten op de Middellandse Zee.

De verbrande lichamen zijn gevonden in de bosrijke regio ten noorden van Alexandroupolis, op een route die migranten gebruiken om Europa te bereiken. Over de toedracht is verder nog niets bekend.

Baby's geëvacueerd

De evacuatie van bewoners uit dorpen in de omgeving van Alexandroupolis is in volle gang. Vanochtend zijn ook zo'n 65 patiënten, onder wie pasgeboren baby's, uit voorzorg van het ziekenhuis in de stad overgebracht naar een veerboot in de haven, dat werd ingericht als noodhospitaal. De boot is in de loop van de dag naar de haven van Kavala gevaren, zo'n 150 kilometer naar het westen.