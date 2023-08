Griekse brandweer vindt 26 lichamen bij bestrijden van bosbranden

In het noordoosten van Griekenland zijn nog eens acht lichamen gevonden, melden Griekse media. Eerder vandaag maakte de brandweer al melding van achttien doden. In het gebied, tegen de grens met Turkije, woedt sinds zaterdag een grote natuurbrand die oprukt richting havenstad Alexandroupolis. Omdat er geen meldingen van vermissingen zijn gedaan, vermoedt de brandweer dat de doden migranten zijn. Ze zijn gevonden op twee plekken in de bosrijke regio ten noorden van de stad, op een route die migranten gebruiken om Europa te bereiken. Over de toedracht is verder nog niets bekend. De evacuatie van bewoners uit dorpen in de omgeving van Alexandroupolis is in volle gang. Vanochtend zijn ook zo'n 65 patiënten, onder wie pasgeboren baby's, uit voorzorg van het ziekenhuis in de stad overgebracht naar een veerboot in de haven, die nu dienstdoet als noodhospitaal. Tientallen andere patiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Griekenland. Sterke wind Zeker 200 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen met hulp van blusvliegtuigen en helikopters. De natuurbrand, de grootste die momenteel woedt in Griekenland, begon zaterdag en breidt zich snel uit door de sterke wind.

Tientallen patiënten zijn uit het ziekenhuis geëvacueerd en overgebracht naar veerboot in de haven van Alexandroupolis - EPA

Griekenland-correspondent Thijs Kettenis: "Volgens de Griekse brandweer zijn deze branden vergelijkbaar met die van vorige maand, toen op het eiland Rhodos 20.000 mensen werden geëvacueerd. Griekenland kampt elk jaar wel met natuurbranden, maar dit jaar zijn ze erg hevig, vooral door de droogte en de hitte. Afgelopen week was het juist een beetje koel, rond de 30 graden of daarboven. Je ziet dan meteen dat dat effect heeft. Dan zijn er minder tot geen branden. Nu is het opnieuw bloedheet en worden hele dorpen geëvacueerd. Wetenschappers leggen een link met klimaatverandering, en dan niet zozeer met hoe vaak die branden voorkomen, maar hoe hevig ze zijn. Verbetering is nog niet echt in zicht, want de komende tijd blijft het heet en er staat ook een harde noorderwind. Dus blussen blijft lastig en het risico op nieuwe branden blijft groot."