Kwik stijgt naar 36 graden in Boedapest: Hassan en Koster morgen later in actie op WK

Vanwege de hitte in de Hongaarse hoofdstad Boedapest heeft de organisatie van de WK atletiek het aanvangstijdstip van de series van de 5.000 meter voor vrouwen aangepast. Olympisch kampioene Sifan Hassan en Maureen Koster zouden woensdag in de ochtenduren aan bak moeten, maar dat wordt nu vanaf 19.00 uur.

In Boedapest loopt het kwik vandaag op tot zo'n 36 graden. World Athletics houdt dagelijks de temperatuur en vochtigheidsgraad in de gaten. Bij temperaturen boven de 30 graden wordt gekeken of het verstandig is wedstrijden te verplaatsen.

Hassan vanavond op 1.500 meter

Hassan loopt vanavond (21.30 uur) de finale van de 1.500 meter. Op die afstand won ze in 2021 olympisch brons en werd ze in 2019 wereldkampioene.

Afgelopen zaterdag kwam Hassan op de 10.000 meter in de slotfase ten val. Ze leek hard op weg naar goud te zijn, maar finishte uiteindelijk als elfde.