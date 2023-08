Vanavond op tv: De lancering van Timmermans • Wie volgt hem op in Brussel? • Moderne slavernij in Nederland

Moderne slavernij in Nederland

De laatste aflevering in onze serie over moderne slavernij gaat over ons eigen land. We volgen Alexander, die werd gedwongen te werken in Nederlandse kassen.

In Nederland wordt relatief vaak aangifte gedaan wegens arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Maar het leidt tot weinig veroordelingen. Hoe kan dat? Warner ten Kate is te gast in de studio. Hij werkt bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie en heeft de portefeuille mensenhandel.