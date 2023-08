Pleidooi voor gratis onderwijs voor studenten op zorgopleidingen

Het afgelopen jaar zijn er 21.000 mensen extra in de zorg gaan werken. Dat is niet genoeg om het tekort op te lossen. De verwachting is dat dat de komende jaren zal stijgen tot 135.000 banen.

Als de zorg niet anders wordt ingericht, is er in de toekomst niet voor iedereen plek. Kappert wijst op de nu al bestaande personeelstekorten, de wachtlijsten bij de ggz en de verpleeghuizen en de "tijdrovende regeltjes en registraties".

Ook moet er worden geïnvesteerd in opleidings- en stageplekken, stelt de V&VN in een manifest . Studenten zouden in elk geval een minimum(jeugd)loon moeten krijgen en goede begeleiding. Bestuurslid Jaap Kappert: "Je moet echt goed zorgen voor mensen die in de zorg werken."

"Daarnaast zien we dat verpleegkundigen en verzorgenden over hun carrière een enorme salarisachterstand opbouwen, ook ten opzichte van andere delen van de publieke sector, bijvoorbeeld het onderwijs", zegt bestuurslid Jaap Kappert in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit zou ook een maatregel zijn om die salarisachterstand al direct te verkleinen. Dan heb je in ieder geval een goede start."

Er moeten meer mensen in dan aan de zorg werken, die verhouding is nu scheef.

"De gezondheidszorg moet menselijker en eenvoudiger worden", stelt Kappert. "Dat vergt grote investeringen die snel moeten worden gedaan. In zorgverleners, in verpleeghuisplekken, de wijkverpleging, de ggz en de gehandicaptenzorg. Het tempo in Den Haag moet omhoog, anders worden we ingehaald door de demografie. Die is onverbiddelijk."

Een van de zaken die moeten worden aangepakt is het registreren van zorg, staat in het manifest. "Schaf zinloze registraties af." Zorgpersoneel is veel tijd kwijt aan het registreren van allerlei zaken en zou dat graag teruggebracht zien tot het hoognodige, zoals registraties die zijn gericht op goede patiëntenzorg.

"Als u zou weten hoeveel tijd het kost bijvoorbeeld bij iemand met dementie die meer zorg nodig heeft, wat we allemaal van tevoren weten omdat dementie helaas altijd in ernst toeneemt, om formulieren in te vullen om de zorg naar een hogere klasse te tillen, dan is dat echt verdrietig veel. Dat is eigenlijk nutteloze administratie, want we weten dat het gaat gebeuren."

Wantrouwen

"Het systeem is te veel gericht op wantrouwen en in plaats van nou eens goed te kijken en steekproeven te nemen, moet er voor iedere cliënt een hele papierwinkel worden doorgewerkt. Dat is echt zonde van de tijd van zorgprofessionals."

Kappert roept de overheid ook op te stoppen met "de nutteloze bezuinigingen in de ouderenzorg". "Wat wij het liefst zien als beroepsgroep is dat zorgprofessionals en managers heel goed samenwerken, zodat de inhoud van het werk en de bedrijfsvoering goed op elkaar aansluiten."