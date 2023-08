Eerste passagiersvlucht uit Noord-Korea geland in Peking na drie jaar isolatie

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie is vanochtend in Peking een vlucht uit Noord-Korea geland. Het streng-communistische land hield zijn grenzen tot nu toe vrijwel potdicht voor internationaal verkeer.

Volgens de algemeen directeur van een westers tourbedrijf dat reizen organiseert in het land, is de vlucht bedoeld om Noord-Koreanen die sinds het begin van de pandemie vastzaten in China terug te halen naar hun thuisland.

Het vliegtuig van de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Air Koryo is kort erna weer terug gegaan naar Pyongyang. Hoeveel passagiers aan boord waren is niet bekend. De eerste passagiersvlucht stond gisteren al gepland, maar werd onverwacht geannuleerd.

Het Japanse persbureau Kyodo News meldt dat er voor de gate in Peking een groep mensen met Noord-Koreaanse vlaggen op hun borst gespeld stond te wachten.

Veiligheidsraad

Noord-Korea stuurt al jaren arbeiders naar het buitenland om geld te verdienen voor het regime. Eind 2019 moesten deze arbeiders als onderdeel van een sanctiepakket van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties terugkeren naar hun thuisland. Met toeristen- en studentenvisums wist het land deze sancties echter te omzeilen. Toen de pandemie uitbrak kwamen duizenden arbeiders vast te zitten in het buitenland.

De Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Air Koryo heeft voor aankomende vrijdag ook vluchten naar de Russische havenstad Vladivostok gepland.

Langzame versoepeling

Internationaal verkeer van en naar Noord-Korea was al uiterst beperkt, maar begin 2020 sloot het land zijn grenzen volledig om de verspreiding van covid tegen te gaan. Hoe zwaar Noord-Korea door het virus werd getroffen is nooit bekend geworden.

De afgelopen weken lijkt Noord-Korea zijn grensbeleid iets te versoepelen. Vorige maand waren bij een militaire parade voor het eerst in drie jaar weer Chinese en Russische afgevaardigden aanwezig. Eerder deze week vloog een groep Noord-Koreaanse taekwondo-atleten via Peking naar Kazachstan om deel te nemen aan een internationale competitie.

Ook het goederentrein- en scheepsverkeer van en naar het land neemt de afgelopen maanden weer langzaam toe.