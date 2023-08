Witte wallaby gespot langs de weg in Garderen

In het Gelderse dorp Garderen is gisterochtend een witte wallaby gespot. Waar het dier vandaan komt is een raadsel. "Heel even kijkt hij me aan en weg was hij."

Het dier werd huppend op de weg gespot vlak bij het dorp. Onder anderen Hennie van den Bos zag hem. Voor zijn werk is hij dagelijks al vroeg op pad, zo ook gisteren. Het was nog donker toen hij opeens iets wits op de weg zag bewegen. "Ik dacht eerst aan een hond, maar die hupt niet. En voor een konijn was het dier te groot", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Van den Bos zegt dat hij op de vroege ochtend wel vaker wilde dieren tegenkomt. "Herten, wilde zwijnen. Ook eens een marter die onder mijn auto vandaan schoot en ik heb me ooit staan te vergapen aan een witte uil. Dat was ook heel apart, maar dit had ik nog nooit meegemaakt."

Ook andere auto's stopten voor de wallaby die de weg overstak. Van den Bos wist het dier met zijn telefoon te filmen. "Twee seconden bleef het dier staan en daarna was hij verdwenen in het struikgewas."

Wallaby bij Ede

Waar het dier vandaan komt is een raadsel. Ook de Dierenambulance Barneveld, die onder meer Garderen als verzorgingsgebied heeft, weet niet waar het dier vandaan kan komen.

Het vermoeden bij de medewerkers is wel dat het gaat om een dier dat al een paar maanden in de regio rondloopt. Afgelopen voorjaar werd ook geregeld een witte wallaby gezien in de buurt van Ede. Deze witte wallaby werd eind april doodgereden op de snelweg.