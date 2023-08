Boze fans diepgevallen Málaga onthalen reizigers op vliegveld als nieuwe aankoop

Ruud van Nistelrooij, Joris Mathijsen, Isco en Santi Carzola. Het zijn zomaar wat namen van topvoetballers die twaalf jaar geleden neerstreken bij Málaga CF. In de stad in Zuid-Spanje werd zelfs een kwartfinale in de Champions League afgewerkt.

In de geboortestad van Pablo Picasso is al jaren geen kunst meer te zien op het veld in het vaak goed gevulde Estadio La Rosaleda. Sjeik Abdullah ben Nasser Al Thani is de gebeten hond.

De Qatarees werd in 2010 eigenaar van de club. Net als elke andere eigenaar had hij de droom om van zijn speeltje een stabiele topclub te maken.

Opmars

Met een kapitaalinjectie van de sjeik maakte Málaga aanvankelijk een opmars in de Spaanse competitie, met als hoogtepunt de vierde plaats in 2012, en daarbij de kwalificatie voor de Champions League. Een week lang werd gefeest in de stad en trainer Manuel Pellegrini kreeg zelfs een rotonde naar zich vernoemd.

In het miljardenbal stal Málaga de harten van de voetbalsupporters en reikte het tot de kwartfinales. Daarin kwam het tegen Borussia Dortmund tot een dramatische uitschakeling door twee Duitse treffers in de blessuretijd.