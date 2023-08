Pakistaanse schoolkinderen vast in kabelbaan 274 meter boven de grond

Acht mensen, onder wie zes kinderen, zitten in het noorden van Pakistan vast in een defecte kabelbaan. Sinds 06.00 uur (lokale tijd) hangt de groep zo'n 274 meter boven de afgrond in het bergachtige gebied Battagram.

In de vroege ochtend brak een van de kabels van de lift waardoor deze stil kwam te hangen, aldus de Pakistaanse rampenbestrijdingsautoriteit. Een legerhelikopter is naar de plek gestuurd om de kinderen en de volwassen te redden.

Volgens een veiligheidsexpert hangt de constructie nog maar aan één kabel in plaats van twee. "De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door windvlagen en het risico dat de rotorbladen van de helikopter de lift destabiliseren", zegt de veiligheidsexpert tegen persbureau Reuters.

Interim-premier Anwaar ul Haq Kakar noemt het incident alarmerend en heeft de autoriteiten de opdracht gegeven om bij andere private kabelbanen en liften in het land veiligheidsinspecties uit te voeren.

Vanwege het bergachtige gebied maken kinderen gebruik van de kabelbaan om naar school te kunnen gaan. Op beelden op sociale media is te zien dat een helikopter bij het bakje van de kabelbaan probeert te komen.