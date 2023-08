Pakistaanse kinderen vast in kabelbaan 274 meter boven de grond, twee gered

In Pakistan zijn twee kinderen gered uit een defecte kabelbaan, zo'n 274 meter boven de grond. De reddingsoperatie is nog gaande; in de kabelbaan zitten sinds 06.00 uur (lokale tijd) nog zes mensen, onder wie vier kinderen, vast.

In de vroege ochtend brak een van de kabels van de lift in het bergachtige gebied Battagram, waardoor de lift stil kwam te hangen, aldus de Pakistaanse rampenbestrijdingsautoriteit.

Een legerhelikopter is naar de plek gestuurd om de inzittenden te redden: