Giraffe zonder vlekken geboren in dierentuin, 'eerste in vijftig jaar'

In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een uiterst zeldzame giraffe geboren, zonder vlekken. Volgens experts is het dier de enige effen gekleurde giraffe ter wereld.

De vrouwtjesgiraffe werd op 31 juli geboren in Brights Zoo in Limestone, Tennessee. De laatste bekende vlekloze giraffe leefde ongeveer vijftig jaar geleden, vertelt dierentuindirecteur David Bright aan CBS News. Dat dier leefde begin jaren 70 in een dierentuin in Tokio.

Hoe het kan dat een giraffe zonder vlekken geboren wordt, is niet duidelijk. Het dier is volgens de dierentuin verder helemaal gezond. De vlekken van een giraffe dienen waarschijnlijk vooral als camouflage. Daarnaast wordt er gedacht dat ze helpen bij het reguleren van de lichaamswarmte door een systeem van bloedvaten die de contouren van de vlekken volgen.

Bright wil de interesse voor de babygiraffe gebruiken om onder de aandacht te brengen dat de giraffe een bedreigde diersoort is. "De internationale berichtgeving over onze patroonloze babygiraffe heeft de broodnodige aandacht voor het behoud van giraffen gecreëerd", zegt hij.

Volgens een recente analyse van data afkomstig uit het hele Afrikaanse continent telt de huidige giraffenpopulatie nu zo'n 117.000 dieren. Dat is een stijging van zo'n twintig procent ten opzichte van eerdere schattingen uit 2015, toen de laatste grote overzichtsstudie werd gepubliceerd. Deze toename kwam volgens experts door een groei van het aantal dieren, maar ook door nauwkeurigere schattingen.

De babygiraffe heeft nog geen naam. De dierentuin heeft een wedstrijd uitgeschreven waarbij gestemd kan worden op vier verschillende namen, geïnspireerd op de Afrikaanse taal Swahili: Kipekee, wat uniek betekent; Firyali, wat ongebruikelijk of buitengewoon betekent; Shakiri, wat betekent "zij is de mooiste"; en Jamella, wat "iemand van grote schoonheid" betekent. De naam wordt over ongeveer twee weken onthuld.