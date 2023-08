Henry bondscoach Frans olympisch elftal op Spelen in Parijs

Thierry Henry is aangesteld als bondscoach van het beloftenelftal van Frankrijk. De oud-spits van onder meer AS Monaco, Arsenal en Barcelona is ook de eindverantwoordelijke van het olympische elftal tijdens de Spelen van volgend jaar in Parijs.

Henry was in het seizoen 2018/2019 zonder veel succes korte tijd hoofdtrainer bij AS Monaco en heeft ook CF Montréal onder zijn hoede gehad. De 123-voudig international, die met Frankrijk in 1998 de wereldtitel veroverde en in 2000 Europees kampioen werd, was tijdens het WK van vorig jaar de assistent van toenmalig Belgisch bondscoach Roberto Martínez.

Donderdag 7 september zit de 46-jarige Henry in een oefenwedstrijd tegen Denemarken voor het eerst op de bank als trainer van Frankrijk onder 21.