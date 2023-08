Reijnders direct belangrijk voor AC Milan met assist tegen Bologna

Een mooie avond voor Tijjani Reijnders tijdens de eerste competitiewedstrijd van AC Milan: met een assist op Olivier Giroud had de middenvelder een belangrijk aandeel in de driepunter bij Bologna (2-0).

Daar begonnen Sam Beukema - net als Reijnders vertrokken bij AZ deze zomer - en Joshua Zirkzee in de basis. Sydney van Hooijdonk startte op de bank, maar kreeg in de slotfase een paar speelminuten.

Verdediger Beukema was spits Giroud na twaalf minuten kwijt bij het eerste doelpunt. De Franse aanvalsleider benutte een uitstekende voorzet van Reijnders. Tien minuten daarna gaf Giroud een schitterende assist op de van Chelsea overgekomen Amerikaan Christian Pulisic, die van een metertje of 25 raak poeierde.

Na rust kwam Bologna gevaarlijker voor de dag, terwijl AC Milan steeds minder dreigend werd. Toch slaagde de thuisploeg er niet in te scoren. Het bleef 2-0.

Schuurs speelt gelijk

Torino, met Perr Schuurs in de basis, is het nieuwe voetbalseizoen begonnen met een gelijkspel. Het elftal van de Kroatische trainer Ivan Juric kwam in de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Cagliari van coach Claudio Ranieri niet verder dan 0-0.