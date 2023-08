PSV en Champions League-voorrondes al jaren een ongelukkig huwelijk

De eerste horde is genomen. Na twee winstpartijen tegen Sturm Graz, wacht PSV nu Rangers in de play-offs van de Champions League. Net als vorig jaar. Toen spatte de Champions League-droom nog voor het miljardenbal echt begonnen was uiteen. En niet voor het eerst.

PSV haalde in de laatste tien jaar slechts één keer via de voorrondes het kampioenenbal. Dat was in het seizoen 2018/2019, toen de Eindhovenaren als landskampioen moesten uitkomen in de play-offronde voor de Champions League. Het Belarussische BATE Borisov was toen de tegenstander.

Malen in voorlaatste minuut

In de uitwedstrijd had PSV destijds al een goede stap gezet door met 2-3 te winnen met een treffer van Donyell Malen in de voorlaatste minuut. Thuis was het karwei een stuk makkelijker. Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano waren trefzeker in de 3-0 overwinning.

De vreugde was na afloop van het beslissende duel groot. Er kon weer tegen grote clubs gevoetbald worden. Spits Luuk de Jong sprak een wens uit voor de groepsfase. "Doe maar Barcelona of Real Madrid, dat lijkt me mooi." Daarmee kreeg hij zijn zin. In het hoofdtoernooi trof PSV namelijk FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale.