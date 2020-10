'Cruciaal' debat tussen running mates Pence en Harris begonnen in Utah

Debat vicepresidenten - Reuters

Vicepresident Mike Pence en running mate Kamala Harris van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn in Salt Lake City begonnen aan hun debat, iets minder dan vier weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een zaal van de universiteit van Utah waren Harris, Pence en debatleider Susan Page bij binnenkomst de enigen zonder mondkapje; voor de rest in de Kingsbury Hall was het verplicht. Het is een van de maatregelen tegen het coronavirus die in de afgelopen dagen vanwege de besmetting van president Trump en de uitbraak in het Witte Huis zijn aangescherpt. Zo is ook de afstand tussen Pence en Harris vergoot van 2 naar ruim 3,5 meter en zijn er schermen van plexiglas geplaatst op het debatpodium.

Het debat tussen Harris en Pence is hier live te volgen, met ondertiteling.

Met name over die laatste maatregel werd vooraf flink gediscussieerd tussen de beide kampen. Harris pleitte voor de schermen. Het team van Pence vond dat overdreven, maar ging schoorvoetend akkoord. "Het is prima als ze een fort om haarzelf wil bouwen", zei de woordvoerder van Pence maandag over de wens van Harris. "Als ze hier een punt van maken, zegt dat alles over waarom de corona-aanpak van de regering-Trump faalt", bitste Harris' woordvoerder terug. Harris is nu nog senator voor de staat Californië, maar wil dus met Biden naar het Witte Huis. Ze is inmiddels een politieke ster:

De hoogoplopende plexiglasdiscussie onderstreepte het belang van het enige debat tussen de kandidaat-vicepresidenten, dat normaliter een tussendoortje is tussen de presidentskandidatenclashes. Pence (61) en Harris (55) opereren namelijk als bijrijders van kandidaten waarbij niet is uit te sluiten dat ze onverwacht het stuur in handen kunnen krijgen. De 74-jarige Trump lag de afgelopen week nog drie dagen in het ziekenhuis vanwege zijn coronabesmetting. Joe Biden, die volgende maand 78 wordt, kan de oudste Amerikaanse president ooit worden bij een inauguratie. Mike Pence: je kent de naam vast, maar wie is hij precies en waar staat hij voor? We stellen hem in 2 minuten aan je voor:

Vooraf was er de verwachting dat Pence en Harris zich via het debat daarom vooral zouden presenteren als betrouwbare achtervangers. Maar dan wel op hun eigen manier, en allebei met de nodige kanttekeningen. De streng christelijke Pence, in 2016 door Trump gekozen om het conservatievere deel van de Republikeinse partij tevreden te stellen, staat te boek als een kalme politicus die stilletjes binnen de lijntjes beweegt. De afgelopen jaren toonde hij zich een meester in het verdedigen van het soms wispelturige beleid van zijn president. Lukt het hem dat ook in een van de meest hectische periodes in de coronacrisis, drie dagen nadat zijn president uit het ziekenhuis ontslagen? Harris, kind van een Jamaicaans-Indiaas immigrantenechtpaar, verwierf faam met scherpe ondervragingen tijdens hoorzittingen in Senaatscommissies. Ze kan de eerste vrouwelijke vicepresident ooit worden en met haar relatief gematigde standpunten kan ze hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de Democratische kiezers bekoren. Ze heeft alleen aanzienlijk minder politieke ervaring dan een politiek dier als Pence, waardoor het interessant wordt of ze zich staande kan houden in het debat.