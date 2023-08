Wekdienst 22/8: Steun leden voor Timmermans wordt bekend • BRICS-landen praten over uitbreiding

Eerst het weer: De dag begint regionaal met mist of nevel. In de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en bij een matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 27 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je verwachten?

PvdA en GroenLinks maken bekend hoeveel leden het lijsttrekkerschap van Frans Timmermans steunen. Het bestuur had alleen hem als kandidaat voorgedragen, maar de leden konden nog wel laten weten of ze dat zien zitten.

Leiders van de zogenoemde BRICS-landen praten op een top in Zuid-Afrika over de uitbreiding van hun club. Die bestaat nu uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika en vertegenwoordigt daarmee zo'n 40 procent van de wereldbevolking. De grote afwezige op de top is de Russische president Poetin, tegen wie een internationaal arrestatiebevel loopt wegens vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Sifan Hassan gaat 's avonds op de WK atletiek in Boedapest van start in de finale van de 1500 meter. Voor Jorinde van Klinken zijn er medaillekansen bij het discuswerpen.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse oud-president Trump zal zich komende donderdag melden bij de gevangenis van Fulton County in de staat Georgia. Dat meldt hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hoe laat hij dat zal doen, is niet bekend. "Kun je het geloven? Ik ga donderdag naar Atlanta, Georgia om te worden gearresteerd", schrijft hij.

De datum werd bepaald tijdens onderhandelingen met de officier van justitie van Fulton County over onder meer de borgtocht. Die borgsom is vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro). Dat bedrag moet uiterlijk vrijdagmiddag zijn voldaan in de gevangenis, blijkt uit gerechtelijke documenten.

Naast de borgsom is afgesproken dat Trump "geen enkele handeling zal verrichten om een medeverdachte of getuige in deze zaak te intimideren of om de rechtsgang op een andere manier te belemmeren". En: "Het bovenstaande omvat, maar is niet beperkt tot berichten op sociale media of het opnieuw plaatsen van berichten die door een ander persoon op sociale media zijn geplaatst."

Ander nieuws uit de nacht:

Steeds meer uitstroom in de zorg, toch toename personeel: Het grootste deel van de mensen die stoppen vertrekt naar een andere bedrijfstak.

Thaise oud-premier na 15 jaar ballingschap terug in eigen land: Honderden supporters wachtten hem volgens buitenlandse media op het vliegveld van de hoofdstad Bangkok op.

En dan nog even dit:

In vier zuidelijke departementen in Frankrijk geldt vandaag code rood vanwege de hitte: Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Dat vraagt om de nodige aanpassingen van toeristen.