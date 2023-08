Thaise oud-premier na 15 jaar ballingschap terug in eigen land

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na vijftien zelf opgelegde ballingschap teruggekeerd naar Thailand. Honderden supporters wachtten hem volgens buitenlandse media op het vliegveld van de hoofdstad Bangkok op.

De 74-jarige miljardair gebruikte zijn fortuin dat hij met telecommunicatie had opgebouwd om een eigen partij op te richten. In 2001 werd hij tot premier verkozen en in 2005 werd hij herkozen. De populistische Thaksin werd gezien als sociale hervormer, maar ook als een politicus die voor verdeeldheid zorgde.

Thaksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Hij week in 2008 onder meer uit naar Dubai om vervolging voor corruptie te ontlopen. Sindsdien leefde hij in ballingschap. Hij werd bij verstek veroordeeld en hem hing een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Volgens Thaksin waren de aanklachten politiek gemotiveerd.

Stemming in parlement

Thaksin zegt dat zijn terugkeer niets te maken heeft met de verwachte stemming later vandaag in het parlement over Srettha Thavisin van de Pheu Thai-partij voor het premierschap. Die partij is de laatste die gelieerd is aan de oud-premier. Veel mensen geloven juist dat zijn terugkeer verband houdt met het streven naar de macht van de partij.

In een interview met de BBC van afgelopen zaterdag zei Thaksin dat zijn terugkeer al was gepland voordat de datum van de stemming was bepaald. Ook zei hij dat hij bereid is om het Thaise rechtssysteem te volgen.

Volgens de BBC heeft hij mogelijk in het geheim een deal gesloten met zijn tegenstanders om hem uit de gevangenis te houden. De Britse omroep meldt dat hij na aankomst in de hoofdstad naar de gevangenis wordt gebracht, maar dat hij daar niet lang zal blijven zitten.