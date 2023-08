Oud-premier Thailand na terugkeer meteen de cel in, maar deal lijkt gemaakt

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na vijftien jaar zelfopgelegde ballingschap teruggekeerd naar Thailand, waarna het Hooggerechtshof vrijwel direct bevestigde dat hij acht jaar de cel in moet vanwege corruptie. Maar de verwachting is dat hij uiteindelijk niet lang in de gevangenis hoeft te blijven. Honderden supporters wachtten hem vandaag bij zijn terugkomst op het vliegveld van de hoofdstad Bangkok op. Volgens BBC waren veel van hen in de nacht vanuit het noordoosten van Thailand naar de hoofdstad gekomen om hem toe te juichen. In dat deel van het land zit een groot deel van zijn achterban. Hij kwam samen met zijn vrouw en dochter naar buiten en werd vrijwel direct naar het Hooggerechtshof gebracht waar hij zijn straf hoorde. Daarna werd hij naar een gevangenis in Bangkok gebracht. Bij zijn aankomst nam hij kort de tijd om enkele mensen te begroeten, en zwaaide hij naar aanhangers die op afstand stonden:

Mustafa Marghadi, Correspondent Zuidoost-Azië: "Vannacht blijft Thaksin in ieder geval in de gevangenis, maar hij is niet na vijftien jaar teruggekomen als hij wist dat hij voor langere tijd de gevangenis in moet. Pheu Thai, de partij die hij heeft opgericht heeft gisteren aangekondigd een coalitie te hebben gevormd met onder andere de oude vijand: twee aan het leger gelieerde partijen. Er wordt dus algemeen van uitgegaan dat er ergens een deal is gesloten zodat de regering gevormd kan worden en dat Thaksin uiteindelijk niet in de gevangenis belandt."

De 74-jarige miljardair gebruikte zijn fortuin dat hij met telecommunicatie had opgebouwd om een eigen partij op te richten. In 2001 werd hij tot premier verkozen en in 2005 werd hij herkozen. De populistische Thaksin werd gezien als sociale hervormer, maar ook als een politicus die voor verdeeldheid zorgde. Thaksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Hij week in 2008 onder meer uit naar Dubai om vervolging voor corruptie te ontlopen. Sindsdien leefde hij in ballingschap. Hij werd bij verstek veroordeeld en hem hing een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Volgens Thaksin waren de aanklachten politiek gemotiveerd.

Correspondent Mustafa Marghadi: "Hij is al ruim twee decennia de spil in de vicieuze cirkel die de Thaise politiek is. Begin deze eeuw werd hij dus premier en in 2006 werd hij dus afgezet en in 2008 veroordeeld. Zijn zus Yingluck won met dezelfde partij de eerste verkiezingen na de staatsgreep. Een paar jaar later greep het leger weer in en zette haar af. Nu is de dochter van Thaksin het boegbeeld van de Pheu Thai-partij. Hij is wel lang weggeweest, maar Thaksin heeft al die tijd een vinger in de pap gehouden. Achter de schermen was hij natuurlijk de drijvende kracht achter het leiderschap van zijn dochter en zijn zus."