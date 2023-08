Trump meldt zich donderdag bij gevangenis in Georgia

De Amerikaanse oud-president Trump zal zich komende donderdag melden bij de gevangenis van Fulton County in de staat Georgia. Dat meldt hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hoe laat hij dat zal doen, is niet bekend. "Kun je het geloven? Ik ga donderdag naar Atlanta, Georgia om te worden gearresteerd", schrijft hij.

De datum werd bepaald tijdens onderhandelingen met de officier van justitie van Fulton County over onder meer de borgtocht. Die borgsom is vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro). Dat bedrag moet uiterlijk vrijdagmiddag zijn voldaan in de gevangenis, blijkt uit gerechtelijke documenten.

Naast de borgsom is afgesproken dat Trump "geen enkele handeling zal verrichten om een medeverdachte of getuige in deze zaak te intimideren of om de rechtsgang op een andere manier te belemmeren". En: "Het bovenstaande omvat, maar is niet beperkt tot berichten op sociale media of het opnieuw plaatsen van berichten die door een ander persoon op sociale media zijn geplaatst."

Harde lockdown

Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft aan de autoriteiten gaat het gebied rond de gevangenis in "harde lockdown", zo zeggen de lokale autoriteiten. Medewerkers van de lokale politie van Fulton County zijn volgens CNN al bedreigd vanwege de zaak die tegen Trump dient. Ook zouden juryleden worden bedreigd.

De voormalig president wordt samen met achttien medeverdachten, onder wie Trumps advocaat Rudy Giuliani, de voormalige stafchef van het Witte Huis Mark Meadows en functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie en van de Republikeinse Partij in de staat Georgia, vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen in zijn voordeel aan te passen. Op Truth Social spreekt Trump van "een politiek gemotiveerde aanklacht om zijn campagne voor herverkiezing te laten ontsporen".

Hij en de medeverdachten worden verdacht van 41 misdrijven die verband houden met pogingen om het verlies van Trump ongedaan te maken. Ook zijn medeverdachten hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur lokale tijd om zich te melden bij de gevangenis.

Trump houdt sinds de verkiezingen van 2020 vol dat hij de winnaar is en niet Biden, claims waarvoor nooit bewijs is gevonden.

Wanneer het proces begint, beslist de rechter op 28 augustus. Trumps advocaten hebben het verzoek ingediend om de zaak pas in april 2026 te laten plaatsvinden, ruim na de verkiezingen volgend jaar. De federale aanklager wil juist dat Trump zich op 2 januari 2024 voor de rechter verantwoordt.