President Biden brengt twee weken na dodelijke branden bezoek aan Maui

De Amerikaanse president Biden heeft de bewoners van het Hawaïaanse eiland Maui beloofd om hen "zo lang als nodig is" bij te staan en hen te helpen met de wederopbouw na de fatale natuurbranden van twee weken geleden.

"We focussen ons op wat komen gaat", zei hij zichtbaar geëmotioneerd in een toespraak. "Dat is de wederopbouw op de lange termijn en dat doen we samen." Hij zei dat hij ervoor zou zorgen "dat jullie worden gehoord" en dat er respect zal zijn voor lokale tradities.

Biden en zijn vrouw Jill Biden kwamen eerder op de dag aan voor een kort bezoek om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken en voor overleg met lokale autoriteiten.

De dodelijkste branden van de afgelopen honderd jaar in de VS, die twee weken geleden het eiland teisterden, hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. Het aantal mensen dat officieel nog vermist wordt, is 850. Dat waren er tweeduizend, zegt de burgemeester van Maui.

"Het land treurt met jullie mee, staat naast jullie en zal er alles aan doen om jullie te helpen herstellen", zei de president tegen overlevenden. Volgens hem zal de federale overheid Maui helpen "zo lang als nodig is".

De president hield de toespraak naast een historische boom die beschadigd raakte door de vlammen, maar het wel overleefde. "Ik geloof dat dit een krachtig symbool is voor wat we kunnen en zullen doen om door deze crisis te komen."

Hij vertelde zijn persoonlijke en tragische verhaal over het overlijden van zijn eerste vrouw en dochter. Zij kwamen om bij een auto-ongeluk. Biden zegt te begrijpen wat de bewoners van Maui doormaken. "Dat holle gevoel dat je in je borstkas hebt, alsof je in een zwart gat wordt getrokken."

Helikoptervlucht

Biden en zijn vrouw landden laat in de ochtend (lokale tijd) en stapte direct in een helikopter voor een vlucht over het getroffen gebied. De twee onderbraken een vakantie van een week in Lake Tahoe. Ze vlogen eerder vandaag vanuit Reno in de Amerikaanse staat Nevada naar Maui.

Het stel bracht ook een bezoek aan de plaats Lahaina, die zwaar werd getroffen door de natuurbranden. Daar gingen ze in gesprek met overlevenden en werden ze op de hoogte gebracht van het laatste nieuws door de plaatselijke autoriteiten.

Gouverneur Josh Green van de staat Hawaï en zijn vrouw Jaime heetten de Bidens welkom samen met enkele senatoren en een afgevaardigde. Die politici gingen mee op de helikoptertour. Na afloop bedankt Green de president en sprak hij zijn lof uit over de snelheid van federale hulp.

Vanuit de lucht is goed te zien hoe groot de schade in Lahaina is: