Steeds meer uitstroom in de zorg, toch toename personeel

In een jaar zijn er 21.000 mensen extra gaan werken in de zorg. Er stopten 155.000 werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, en kwamen er 176.000 bij. Een klein plusje in tijden van personeelstekort in de zorg, waar in totaal 1,4 miljoen mensen werken. Het aantal uitstromers nam de afgelopen tijd toe, blijkt uit nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het betreft mensen die zijn gestopt bij de branche: werknemers die met pensioen gaan en personeel dat vertrekt om een andere reden. "Het gaat voor een groot deel om jongeren. Misschien zijn dat mensen die tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld in de test- en vaccinatielocaties werkten en daarna iets anders zijn gaan doen", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Het grootste deel van de mensen die stoppen vertrekt naar een andere bedrijfstak. Het is volgens Van Mulligen ook erg makkelijk om een andere baan te vinden door de krappe arbeidsmarkt. Een deel van de stoppers is zzp'er geworden. Zij blijven vaak wel in de zorg werken.

'Fijn om er voor een ander te zijn'

Iemand die juist de zorg in ging, is Bart uit Breda. Hij werkt al twintig jaar voor Defensie, en werd onder meer uitgezonden naar Afghanistan. Hij maakte de keuze om binnen Defensie over te stappen. "Ik was altijd zorgzaam binnen de teams, ik ben best wel een verbinder tussen mensen." Hij ging nadenken over zijn toekomst bij Defensie en ging stage lopen buiten de organisatie. "Dat was een complete omschakeling, dan zie je pas echt wat er achter de voordeur speelt. Voor mij was het duidelijk: hierin ga ik door."

Hij pakt nu intern de mentale zorg voor personeel op. "Dat gaat van problemen thuis tot voorlichting bij uitzending." Vooral de waardering is voor hem belangrijk: "Het luisterend oor zijn is voor mensen zoveel waard en het wordt ontzettend gewaardeerd. Het is fijn om er voor een ander te zijn."

Bart gaat tijdens uitzendingen ook mee om mensen te begeleiden. "Het belangrijkste is dat ik anderen weer op weg help."