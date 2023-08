Omtzigt weet nog niet welk zetelaantal voor zijn partij verantwoord is

Met zijn partij Nieuw Sociaal Contract zou Pieter Omtzigt bij de komende verkiezingen wel eens hoge ogen kunnen gooien. Toch heeft hij niet de ambitie de grootste partij te worden, uit vrees dat zijn nieuwe partij daarop niet voorbereid is. "Je wil eerlijk zijn naar kiezers: dit is wat ik op korte termijn kan doen", zegt Omtzigt in Nieuwsuur.

Nog voor zijn deelname aan de verkiezingen bekend werd, kwamen peilingen op tientallen Kamerzetels uit voor Omtzigt. Een rooskleurig vooruitzicht, maar Omtzigt wil liever inzetten op "verantwoorde groei".

Wat hij verantwoord vindt, laat hij afhangen van de mensen in zijn team. "Dat gaan we bepalen op het moment dat we de kandidaten hebben. We hebben gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten en mensen kunnen zich aanmelden. Een aantal mensen heeft dat vandaag ook gedaan."

Uitdaging

Bij de aankondiging van zijn nieuwe partij gaf Omtzigt aan te hebben geleerd van wat er met LPF en Forum voor Democratie gebeurde. Beide partijen wonnen uit het niets veel zetels zonder daar goed op voorbereid te zijn, waarna ze in chaos hun winst verspeelden. "Goede mensen kunnen we wel vinden, maar kunnen we daar ook een team van maken? Dat is de uitdaging waar we de komende weken mee verder gaan."

De politicus noemt geen namen en geen aantallen. "We hebben een lijst, maar die is nog niet zo lang als hij volgens bepaalde peilingen zou moeten zijn."

Vorige maand peilde I&O Research dat Omtzigt zou uitkomen op 46 zetels met een eigen partij. Een recente peiling van Maurice de Hond kwam uit op 27 zetels. "Tot nu toe zijn het fictieve peilingen geweest", zegt Omtzigt hierover. "Ik doe niet alsof ze niet bestaan, maar nu wil ik mijn plannen presenteren, kijken hoe dat valt."

Niet overal meedoen

Hoe Omtzigt ervoor wil zorgen dat hij niet groter wordt dan hij aankan, beslist hij op een later moment. "We moeten eerst kijken hoe groot die groep is, dan gaan we kijken hoe je de kieslijst inlevert en hoe lang die is."

Een manier waarop Omtzigt ervoor kan zorgen niet te veel stemmen te krijgen, is door niet in alle kieskringen mee te doen. "Dat is een mogelijkheid, maar niet de voorkeursoptie. Op het moment dat je denkt 'dit kan niet', is alles een optie omdat je eerlijk naar je kiezers wilt zijn."