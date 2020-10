Facebook verbiedt politieke advertenties na verkiezingsdag VS

Facebook staat tijdelijk geen politieke advertenties meer toe na het sluiten van de stembureaus in de VS op 3 november. Het platform zegt dat te doen om misbruik of verwarring na de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorkomen.

Ook gaat het socialemediaplatform berichten die voortijdig een winnaar uitroepen voorzien van een label met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat nog niet alle stemmen geteld zijn.

Facebook heeft geen specifieke tijdsperiode opgegeven voor de stop. Adverteerders zullen bericht krijgen als de tijdelijke stop wordt opgeheven.

Stemmen via de post

Eerder maakte het sociale mediaplatform al bekend advertenties te verbieden die de uitkomst van de verkiezingen in twijfel trekken. Het gaat volgens het platform onder meer om reclames waarin een bepaalde stemmethode als frauduleus of corrupt wordt bestempeld, evenals het gebruiken van geïsoleerde gevallen van verkiezingsfraude om de uitkomst van de hele verkiezingen onderuit te halen.

Het tellen van de stemmen in de Verenigde Staten neemt dit jaar naar verwachting meerdere dagen in beslag. Dat komt doordat meer Amerikanen dan ooit tevoren hun stem via de post zullen uitbrengen vanwege de corona-epidemie.