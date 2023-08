FC Groningen blameert zich bij Jong FC Utrecht, De Graafschap wint bij Jong Ajax

Voor FC Groningen is de eerste nederlaag in de eerste divisie een feit: op bezoek bij Jong FC Utrecht werd pijnlijk verloren (1-0). De Groningers, die in de seizoensouverture vorige week wel wonnen van Jong Ajax, maakten geen moment indruk in de Galgenwaard.

Tijdens het eerste halfuur was er op een aantal schoten na weinig te beleven op het veld in de Domstad - FC Groningen zou uiteindelijk maar drie schoten op doel noteren.

In minuut 38 brak het beloftenelftal van FC Utrecht de ban. Een corner werd hard richting doel gekopt door Mees Rijks. In eerste instantie bracht Groningen-doelman Michael Verrips redding, in de rebound schoot de spits alsnog raak.

Na rust hetzelfde spelbeeld met de grootste kans voor de thuisploeg: invaller Jesse van de Haar stak Mees Akkerman uitstekend weg, maar laatstgenoemde stuitte op Verrips.

FC Groningen-coach Dick Lukkien greep in met drie wissels twintig minuten voor tijd. Ondanks de impulsen kwam de Trots van het Noorden amper in de buurt van het vijandelijke doel, tot veel ongenoegen van de meegereisde FC Groningen-fans.

De Graafschap wint in Amsterdam

Op De Toekomst heeft De Graafschap de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Jong Ajax werd verslagen: 1-2. Na zes minuten schoot Basar Önal de Superboeren al op voorsprong. David Flakus Bosilj verdubbelde de score na een uur spelen.

Jong Ajax, waar geen spelers van het eerste elftal meededen, kwam tien minuten voor tijd terug met een doelpunt van Kristian Hlynsson. Enkele gevaarlijke momentjes daargelaten, kwam de driepunter voor De Graafschap daarna niet meer in gevaar.

Na twee speelrondes is Roda JC (zes punten) koploper van de eerste divisie. FC Emmen, dat vorig seizoen via de nacompetitie uit de eredivisie degradeerde, wacht met twee punten nog op de eerste overwinning. Willem II, SC Cambuur, NAC Breda en De Graafschap delen met vier punten plek twee.