Seedo tevreden met optreden, maar WK-finale op de 100 meter is nog ver weg

Ze heeft nog een flinke weg te gaan om de wereldtop op de sprint te bereiken, maar de 20-jarige N'Ketia Seedo keek maandagavond in Boedapest tevreden terug op haar individuele optreden op de 100 meter. Na een persoonlijk record in de series op zondag (11,11 seconden) bleek de halve finale het eindpunt. In haar serie finishte het Nederlandse sprinttalent op de vijfde plaats in 11,17 seconden.

Topveld

Seedo stond in Boedapest in een topveld aan sprintsters. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce bijvoorbeeld is al 36 jaar en heeft op de 100 meter twee olympische titels en vijf wereldtitels achter haar naam staan en is nog steeds wereldtop. Seedo kwam naar Boedapest met een tijd van iets boven de 11,2 seconden. "Ik kwam hier niet om de finale te lopen. Dit is geen domper, ik neem veel ervaring mee. De race was oké", zei de nummer vier van de 'eeuwige' ranglijst in Nederland op de 100 meter.

Dafne Schippers, de snelste van Nederland ooit en tijdens de WK analist bij de NOS, vond dat Seedo het goed had gedaan in Boedapest. "Ze heeft een mooie stap gemaakt, een persoonlijk record gelopen. Om de finale te halen moet je onder 11 seconden lopen."

Eénduizendste verschil

Dat lukte Dina Asher-Smith niet, maar haar 11,01 was voldoende om als achtste naar de eindstrijd te gaan. Ze was 0,001 seconde sneller dan de Poolse Ewa Swoboda, die ook 11,01 noteerde. Swoboda had geluk. Ze werd uiteindelijk als negende aan de eindstrijd toegevoegd.

Shericka Jackson (Jamaica) en Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust waren met 10,79 het snelste. De finale is om 21.50 uur en op NPO3 te zien.