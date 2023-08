Richardson sprint naar eerste wereldtitel, halve finale eindpunt Seedo

Twee jaar geleden miste ze de Olympische Spelen, omdat ze bij de Amerikaanse selectiewedstrijden een positieve dopingtest inleverde. Bij haar werden sporen van marihuana gevonden. Gebruik van het middel is in Oregon niet strafbaar, maar het staat wel op de internationale dopingtest.

Niemand was ooit sneller dan Richardson in een WK-finale bij de vrouwen. Ze is inmiddels op vier na de snelste vrouw ter wereld. En het is een atlete met een verhaal.

De geroutineerde Jamaicaanse, goed voor vijf wereldtitels op de sprint, liep met een tijd van 10,77 naar brons. Het zilver was voor de Jamaicaanse Shericka Jackson in 10,72.

Ze is mateloos populair op Instagram en zorgt voor reuring in de atletiekwereld. De 23-jarige Sha'Carri Richardson onttroonde maandagavond de 36-jarige Shelly-Ann Fraser-Pryce als wereldkampioene op de 100 meter en deed dat in een verbluffende tijd: 10,65 seconden, een kampioenschapsrecord.

Sha'Carri Richardson heeft voor het eerst de wereldtitel op de sprint veroverd. De Amerikaanse troefde in Boedapest de Jamaicaanse favorieten Shericka Jackson en Shelly-Ann Fraser-Pryce op de 100 meter af. Richardson was heel rap: 10,65. - NOS

Richardson verklaarde het gebruik, omdat ze last had van grote stress. Ze had via de media moeten vernemen dat haar biologische moeder was overleden. Een oma en tante voedden haar op.

De atlete kreeg een schorsing van een maand en haar plek op de 100 meter bij de Olympische Spelen was ze kwijt. De Amerikanen nodigden haar niet uit voor de estafetteploeg op de 4x100 meter, die ze wel had kunnen lopen omdat op 28 juli haar uitsluiting afliep.

Griffith-Joyner grote voorbeeld

De vrouw met extreem lange nagels, in navolging van haar grote voorbeeld wereldrecordhoudster Florence Griffith-Joyner (10,49), meldde zich in het naseizoen weer op de atletiekbaan. Ze was snel, maar kon zich vorig jaar niet plaatsen voor de WK in eigen land (Eugene).

Dit jaar is het anders. In mei won ze voor het eerst een race in de aansprekende Diamond League-cyclus. In Doha noteerde ze 10,76. Fraser-Pryce, goed voor drie olympische titels en in totaal tien wereldtitels, liep vorig jaar nog een tijd van 10,62. Haar persoonlijk record is 10,60 en de jaren lijken geen vat te krijgen op de vrolijke Jamaicaanse. Maandag deed ze opnieuw mee om de prijzen, maar ze trof een snellere Amerikaanse.