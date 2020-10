IS-Britten voor het eerst voor de rechter in de VS

Twee Britten die zich hadden aangesloten bij Islamitische Staat in Syrië zijn in de Verenigde Staten voor het eerst voor de rechter verschenen. El Shafee Elsheikh en Alexanda Kotey worden onder meer aangeklaagd voor gijzeling met de dood tot gevolg en steun aan terroristen.

De twee Britten, die door gijzelaars The Beatles werden genoemd vanwege hun Britse accent, waren betrokkenheid bij het onthoofden van zeker vier Amerikaanse gijzelaars, onder wie de Amerikaanse journalist James Foley.

Eigen advocaat

Tijdens zijn eerste korte verschijning in de rechtbank in Alexandrië, Virginia stelde Elsheikh vragen over zijn juridische status. Zo wilde hij weten of hij gearresteerd was. Daarop werd bevestigend geantwoord.

Op de vraag of hij zijn eigen advocaat wilde inhuren of er een toegewezen wilde krijgen, zei hij dat hij niet wist hoe hij moest antwoorden. "Ik weet het niet. Ik heb geen tijd gehad om te overleggen", zei hij via een videoverbinding met de gevangenis van Alexandria.

Levenslange gevangenisstraf

Ook Kotey vroeg naar zijn status. "Ik wacht gewoon tot mij verteld wordt wat er aan de hand is. Dit is allemaal vreemd voor mij."

Aanklager Dennis Fitzpatrick zei dat op vijf van de acht punten in de aanklacht tegen de mannen een levenslange gevangenisstraf staat als ze worden veroordeeld.