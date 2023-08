Uitvinder van pdf en Photoshop John Warnock (82) overleden

De Amerikaanse techondernemer John Warnock is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Adobe, het softwarebedrijf dat hij in 1982 samen met zakenpartner Chuck Geschke oprichtte.

Warnock mag dan niet zo bekend zijn bij het grote publiek, de software die hij met Geschke ontwikkelde is dat wel. Begin jaren negentig lanceerden zij de bestandsindeling pdf, afkorting van portable document format. Dat maakte het op grote schaal digitaliseren, doorzoeken en delen van documenten mogelijk. Het betekende dat er niet langer altijd papieren versies van documenten hoefden te zijn.

Het succes van de pdf was een bittere pil voor Xerox, maker van printers. Warnock en Geschke werkten bij Xerox aan een voorganger van het idee. Het bedrijf zag echter geen brood in hun vinding.

Zeldzame boeken

Adobe ontwikkelde ook succesvolle softwareprogramma's voor het werken met computerafbeeldingen. Eerst Adobe Illustrator in 1987, drie jaar later gevolgd door het populaire Photoshop.

Warnock stopte in 2000 als directeur van het bedrijf, maar bleef tot zijn dood actief in de raad van bestuur. In 2009 ontvingen hij en zijn zakenpartner uit handen van president Obama de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ontwikkelaars. De huidige topman van Adobe, Shantanu Narayen, noemt Warnock "een van de grootste uitvinders van onze generatie met aanzienlijk invloed op hoe we communiceren met woorden, afbeeldingen en video's".

De laatste jaren stopte de techondernemer veel tijd in het verzamelen en digitaliseren van zeldzame boeken. Die maakte hij gratis toegankelijk op internet.