Aanhoudende onrust bij Luik na doodschieten man door Belgische politie

In Oupeye, een buurgemeente van de Waalse stad Luik, zijn al drie nachten op rij confrontaties tussen betogers en de politie. Aanleiding is de dood van een 30-jarige man. Hij kwam afgelopen vrijdag om het leven bij een politiecontrole.

In de nacht van zondag op maandag waren het vooral individuen die de strijd met de autoriteiten aangingen "en hen in hinderlagen probeerden te lokken", zegt de burgemeester van het dorp. Twee mensen werden gearresteerd.

Vrijdag- en zaterdagnacht was er een grotere menigte op de been in Oupeye en het naastgelegen Herstal. De betogers stichtten brandjes, vernielden bushokjes en gooiden ruiten van woningen en een basisschool in. Volgens de burgemeester werden daarbij "molotovcocktails en verboden wapens" gebruikt. Niemand raakte gewond.

Gedurende het hele weekend zijn er volgens de burgemeester dertig mensen opgepakt. In Oupeye geldt op dit moment nog een samenscholingsverbod.

Quad

De bestuurder van een quad weigerde vrijdagmiddag mee te werken aan een politiecontrole in de Belgische plaats. Hij probeerde te vluchten en reed daarbij in op een politieagent. Een andere agent reageerde daarop door twee keer in de richting van de man te schieten. Volgens de krant Le Soir werd de bestuurder door zijn helm heen in zijn hoofd geraakt.

De overreden politieagent en de agent die schoot zijn naar het ziekenhuis gebracht. Laatstgenoemde zou in shock geweest zijn. Het is niet duidelijk hoe het nu met de agenten gaat. Het parket van Luik doet onderzoek naar het incident.