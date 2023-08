Drie aanhoudingen na vechtpartij op campus Nijmeegse Radboud Universiteit

In Nijmegen zijn drie mensen aangehouden vanwege een vechtpartij op de campus van de Radboud Universiteit. Zij worden ervan verdacht studenten van de rechts-nationalistische studentenvereniging GNSV te hebben verwond. Bij de gebeurtenis raakten volgens de politie drie mensen lichtgewond.

In Nijmegen is deze week de introductieweek voor nieuwe studenten. Het incident was volgens universiteitsblad Vox vandaag rond 11.00 uur tijdens de voorbereidingen voor een introductiemarkt, bij een kraampje van GNSV. Die vereniging is dit jaar nieuw in Nijmegen.

Onder de arrestanten zijn een 38-jarige man uit Nijmegen en een 18-jarige man uit Oegstgeest. Over de identiteit van de derde verdachte kan de politie niets zeggen omdat die geen identiteitsbewijs bij zich had.

Wat de aanleiding voor het geweld was, wordt volgens de politie nog onderzocht. GNSV zegt op X, voorheen Twitter, dat "een groep extreemlinkse lafaards" leden van de vereniging aanviel.

Discussie over deelname

Een woordvoerder van de Radboud Universiteit Nijmegen zegt dat er vooraf signalen waren binnengekomen dat "een aantal partijen" vond dat GNSV niet op de introductiemarkt mocht staan. Het ligt volgens de woordvoerder voor de hand dat het gevecht daarmee te maken heeft.

Het college van bestuur reageert in een verklaring: "Geweld mag nooit een oplossing zijn voor meningsverschillen, en al helemaal niet op een dag waarop nieuwe studenten kennismaken met hun universiteit en elkaar."

De Radboud Universiteit publiceerde eerder al een statement waarin de universiteit stelde dat "iedereen welkom" is op de introductiemarkt. "Van deelnemers aan de Introductiemarkt verwachten we dat zij zich in hun uitingen respectvol opstellen naar iedereen. Uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of (fysieke) bedreigingen zijn voor de Radboud Universiteit onaanvaardbaar."

De GNSV is naar eigen zeggen een vereniging met een conservatief-nationale levensbeschouwing. Ze zegt er te zijn voor "alle Nederlandse studenten met een nationaal gevoel". De vereniging huldigt de zogenoemde Groot-Nederlandse gedachte, oftewel het laten samengaan van Vlaanderen en Nederland.