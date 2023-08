Bol ontspannen naar halve finales 400 meter horden: 'Heb val achter me gelaten'

In het kielzog van Bol kwalificeerde ook Cathelijn Peeters zich voor de halve finales. De 26-jarige Brabantse, die dit jaar met 54,56 seconden een WK-ticket en olympische kwalificatie afdwong, finishte in haar serie als vierde in 54,95 seconden en dat was precies genoeg om rechtstreeks tot de halve finales toegelaten te worden. Die staan dinsdagavond op het programma.

Twee dagen na haar onfortuinlijke val in de finale van de gemengde estafette op de 4x400 meter heeft Femke Bol zich bij de WK probleemloos geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden. De titelfavoriete won haar eerste individuele race in Boedapest in 53,39 seconden. "Dit is goed voor het zelfvertrouwen. De val heb ik achter me gelaten."

Bol begon het mondiale toernooi zaterdag op een pijnlijke manier. Nadat ze zich zaterdagmorgen simpel met de gemengde ploeg op de 4x400 meter voor de finale had geplaatst, ging het in de avonduren in het zicht van de finish mis. Op weg naar mogelijk goud viel ze met haar gezicht tegen de grond. Weg kans op goud, weg zekere medaille.

Bol geldt als grote titelfavoriete sinds de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone bekendmaakte dat ze in Boedapest van plan was de 400 meter zonder hindernissen te lopen. De olympisch - en wereldkampioene (2022) raakte daarna geblesseerd, zodat ze helemaal niet in Hongarije te zien is.

Bol, die al een tijdje bezig is haar pasritme aan te passen, was tevreden over haar race. "Dit is goed voor het zelfvertrouwen. Je moet in zo'n race en in de halve finales de focus zien te houden. Ik laat één slecht moment niet mijn hele week verpesten. Toen ik de laatste bocht uitkwam, zag ik dat ik heel erg voor lag. Daar was blij mee."

Stormachtige ontwikkeling

Peeters, die een stormachtige ontwikkeling doormaakt, was blij met haar plaats in de halve finales. "Dat was mijn doel. En gezien mijn tijden was het ook wel logisch dat het zou lukken. De race was niet perfect. Ik raakte horde zes en was wat uit mijn ritme en durfde niet meer zo goed. Ik wil dinsdagavond een persoonlijk record lopen", keek ze vooruit.

In Boedapest lijkt Dalilah Muhammad op voorhand de grootste concurrente van Bol. De 33-jarige Amerikaanse veroverde in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud op de 400 meter horden en was Bol twee jaar geleden in de door McLaughlin-Levrone gewonnen olympische finale in Tokio ook nog de baas: zilver Muhammad, brons Bol. Vorig jaar bij de WK in Eugene werd ze wel door Bol verslagen. De Nederlandse veroverde daar zilver, Muhammad pakte toen brons.

Muhammad plaatste zich maandag ook simpel voor de halve finales. Ze liep in haar serie naar de tweede plaats (54,21) achter de Jamaicaanse Rushell Clayton (53,97). Echt snel is de Amerikaanse dit seizoen nog niet geweest op de 400 meter horden. Waar Bol tijdens de Diamond League in Londen in juli haar Europees record tot 51,45 aanscherpte, was de Amerikaanse nog niet sneller dan 53,53. Ze heeft wel een persoonlijk record van 51,58 staan.