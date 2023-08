Hoe het zoekgedrag van Russen veranderde na de invasie in Oekraïne

Waar meningen op straat steeds minder te horen zijn, kunnen online zoekopdrachten een inkijkje bieden in wat Russen bezighoudt. De naar Letland uitgeweken Russische nieuwssite The Insider gebruikte onder meer data van de Russische zoekmachine Yandex om een beeld te krijgen van de vragen die in Rusland leven sinds de inval in Oekraïne.

Bijna anderhalf jaar na de invasie is het lastig om te peilen wat de bevolking vindt van de oorlog met Oekraïne. Er geldt een militaire censuur en de "speciale militaire operatie" mag geen "oorlog" worden genoemd. Wie het woord toch gebruikt, riskeert jarenlange celstraffen.

Opiniepeiler VTSIOM is gelieerd aan het Kremlin, en dus geen onafhankelijke opiniepeiler. Ook bij andere opiniepeilers moet rekening worden gehouden met zelfcensuur. Naar welke antwoorden zijn Russen zelf opzoek?

Volgende verkiezingen

Zowel het begin van de oorlog als het moment waarop Poetin een "gedeeltelijke" mobilisatie aankondigde, leidde ertoe dat Russen zochten wanneer er weer verkiezingen aankwamen, zagen de onderzoekers. En ook sinds januari dit jaar gebruiken veel Russen de zoekterm "wanneer zijn de verkiezingen?"

Opvallend genoeg willen vooral Russen uit de grensregio's weten wanneer de volgende verkiezingen zijn.

Oorlog vs. 'speciale militaire operatie'

Hoewel het woord "oorlog" verboden is, gebruiken Russen de zoekterm online wel. Het toegestane "speciale militaire operatie" of varianten daarvan worden veel minder gebruikt.

Ook laten de zoekopdrachten de veranderingen in interesse in het kopen van wapens of munitie zien. Zo zochten Russen in februari vorig jaar - bij het begin van de oorlog- vaker dan de maanden daarvoor naar geweren, munitie of luchtbuksen. De afgelopen maanden steeg het aantal zoekopdrachten naar pistolen. Zoekopdrachten naar molotovcocktails kwamen vooral voor net na de invasie en de Russische mobilisatie.

Daarnaast zochten Russen regelmatig "wat is er aan de hand?" met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Het ging daarbij vooral om de situatie aan het front of in Oekraïne in het algemeen. Opvallend is dat die interesse zich voornamelijk voordeed op twee momenten: ook weer het begin van de oorlog en de aankondiging van de "gedeeltelijke" mobilisatie.

Angst

De onderzoekers zagen geen verandering in de aantallen zoekopdrachten die te maken hadden met stress, verdriet of depressie. Wel zochten meer Russen op de term "angst". Dit voorjaar schoot het aantal zoekopdrachten in die categorie omhoog: Russen zochten 1,3 miljoen keer naar onderwerpen die met "angst" te maken hebben. Dat is vergelijkbaar met het aantal zoekopdrachten naar saladerecepten of kinderspellen, schrijft The Insider.

In augustus vorig jaar vertelde een Russische psychiater in Sint-Petersburg aan de NOS over de toename van het aantal cliënten die kampten met paniek en angst en die hiervoor medicijnen wilden inslaan. Uit de zoekresultaten van Yandex is ook te zien dat Russen zoeken naar informatie over schuilkelders of jodiumpillen tegen schadelijke straling.