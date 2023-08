Bosz voelt geen druk voor play-off tegen Rangers: 'Dit is toch mooiste dat er is?'

"Als klein jongetje ben je ooit op voetbal gegaan om zulke wedstrijden te spelen. Want dit is toch het mooiste dat er is? Op dit niveau is er altijd druk. Daar houden we van, daarom zijn we hier."

Maar denk vooral niet dat trainer Bosz extra zenuwen voelt voor de cruciale wedstrijd van morgen in Glasgow of die van volgende week in Eindhoven. "Ik spreek voor mezelf, maar dit zijn toch de leukste wedstrijden die je kan spelen?", zei Bosz op de vooruitblikkende persconferentie met een brede grijns.

Het seizoen is nog maar net begonnen, maar voor PSV staan nu al de belangrijkste duels van het jaar voor de deur. In het tweeluik met Rangers FC moet een plaats in de groepsfase van de lucratieve Champions League worden afgedwongen.

Dest en Lang inzetbaar

PSV is zonder backs Patrick van Aanholt en Phillipp Mwene naar Schotland afgereisd. De vandaag aangetrokken Sergiño Dest behoort wel tot de selectie. Of de van Barcelona gehuurde verdediger meteen gaat spelen, dat wilde Bosz nog niet verklappen.

"Fysiek is hij oké. Dest gaat zo meetrainen, dan gaan we zien hoe hij ervoor staat. Hij heeft bij Barcelona getraind en enkele wedstrijden gespeeld. Het is natuurlijk niet ideaal dat hij nu pas gekomen is. Het liefst heb je al een complete selectie bij de eerste training. Maar dat is helaas al jaren niet meer zo in het moderne voetbal."

Noa Lang, die de laatste twee duels van PSV miste, is vermoedelijk ook inzetbaar. "Hij is oké", zei Bosz. "Na de training weten we hoelang hij kan spelen."