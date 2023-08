Politie doet onderzoek naar racisme op sociale media jegens Everton-speler Onana

Na de EK-finale van dat jaar werden elf mensen gearresteerd , omdat ze zich op sociale media racistisch hadden uitgelaten over Engelse spelers die een penalty misten in de strafschoppenserie tegen Engeland. Tennistoernooi Roland Garros zette dit jaar speciale technologie in die haatberichten moest opsporen.

Online racisme en haat is een groeiend probleem in de sportwereld. In april 2021 boycotten alle Engelse profclubs alle sociale media voor een week, omdat ze vonden dat grote platforms als Facebook, Twitter (tegenwoordig X) en Instagram te weinig doen tegen het fenomeen.

Verschrikkelijk

De politie van Merseyside, het graafschap waartoe de stad Liverpool behoort, reageert tegenover de BBC. "Het is verschrikkelijk dat iemand denkt dat een online platform gebruikt kan worden om anderen te kwetsen over hun ras."

"We nemen alle meldingen van online haat uiterst serieus. Daarnaast willen we gebruikers van sociale media eraan herinneren dat ze zich niet kunnen verschuilen achter een anoniem account. Overtredingen die online worden begaan, zoals discriminerende communicatie, kunnen altijd worden onderzocht."

De politie werkt in de zaak nauw samen met Everton en Kick It Out, een stichting die racisme in de Britse voetbalwereld bestrijdt. Ook Everton veroordeelt het bericht dat Onana ontving. "We moeten een zero tolerance-beleid hanteren. Racisme mag geen plaats hebben, in onze stadions, online en in onze gemeenschap", schrijft de club.