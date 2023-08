Desastreuze start kost hockeymannen de kop tegen sterk Duitsland op EK

Oranje speelde weinig klaar in het uitverkochte stadion in Mönchengladbach. Was de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee overmoedig geworden nadat het Frankrijk met 6-0 de oren had gewast in de openingswedstrijd?

Justus Weigand opende na welgeteld één minuut een één seconde de score met een tip in na een mooie voorbereidende actie van Niklas Wellen, die vier minuten later zelf de 2-0 voor zijn rekening nam. De Duitser gaf in een kluwen van spelers het laatste zetje.

In het derde en vierde kwart nam Duitsland gas terug, terwijl Nederland op zoek ging naar een treffer. Thierry Brinkman stuitte van dichtbij op de Duitse doelman Jean-Paul Danneberg.

De keeper voorkwam ook een Nederlandse treffer toen een voorzet van Derck de Vilder door een Duitse stick van richting werd veranderd.

Croon is tevreden hoe Oranje na rust voor de dag is gekomen. "Ik denk dat Duitsland in de tweede helft bijna niet meer in onze cirkel is geweest. We vochten ons terug in de wedstrijd, maar we scoorden niet. Dan is het vervolgens een makkelijk rekensommetje: als je makkelijke tegengoals krijgt en je scoort zelf niet, dan verlies je met 3-0."

Oranje moet van Wales winnen

Nederland moet door de nederlaag tegen Duitsland de laatste groepswedstrijd op woensdag tegen Wales zien te winnen om zeker te zijn van een plaats in de halve finales.