Acteur achter 's werelds bekendste loodgieter Mario stopt ermee

Sinds 1991 vertolkte Martinet, die Spaans, Frans en een beetje Italiaans spreekt, Mario op conventies en beurzen. Het eerste grote Mario-spel waar hij zijn acteerkunsten voor leende was de klassieker Super Mario 64, dat in 1996 in Japan en Noord-Amerika op de markt verscheen. Het was het eerste Super Mario-spel met een gameplay in 3D: spelers konden zich vrijelijk in een driedimensionale, virtuele omgeving bewegen. Het kostte Nintendo drie jaar om het spel te maken.

In het bericht laat het bedrijf weten dat Martinet vanaf nu zal optreden als 'Mario-ambassadeur'. In die rol zal hij de onder gamingfans geliefde Italiaanse loodgieter blijven "promoten".

"It's-a me, Mario!" Het is misschien wel de bekendste zin uit een videogame ooit. Charles Martinet, de Amerikaanse stemacteur achter het iconische personage Mario, stopt ermee. Dat heeft Nintendo vandaag op X aangekondigd . De 67-jarige Martinet was sinds 1991 de stem van Mario in alle games en filmpjes van Nintendo.

In een vorig jaar gepubliceerd interview blikte Martinet terug op het prille begin van zijn Mario-carrière. Hij vertelde onder meer dat hij zijn auditie nauwelijks had voorbereid. Volgens de acteur waren de cameraman en producent al aan het inpakken toen hij auditie kwam doen. "Je bent een Italiaanse loodgieter uit Brooklyn genaamd Mario", werd Martinet verteld.

In eerste instantie wilde Martinet het figuurtje een lage, diepe stem met een dik aangezet Italiaans accent geven. "Maar als je dat 9 uur per dag moet doen, wordt het heel negatief en dat is niet leuk voor kinderen. Dus het moest een aardige Italiaanse jongen worden." Hij besloot Mario daarop een jeugdige stem te geven en wat te improviseren over eten. "En toen begon ik: "Hello, I'm-a-Mario, let's make a pizza pie together!"

Mario was niet het enige figuurtje dat Martinet in de reeks vertolkte: hij sprak ook de stemmen in voor Mario's broer Luigi en de slechteriken Wario en Waluigi. Maar het was zijn vertolking van Mario die hem een Guinness World Record opleverde: met 104 vertolkingen werd Martinet in 2019 namelijk de acteur de het vaakst hetzelfde videogamepersonage speelde.

Op X nam Marinet vanavond zelf afscheid: "Mijn nieuwe avontuur begint! Jullie zijn allemaal nummer één in mijn hart! #woohoo." Wie Martinet opvolgt is nog niet bekendgemaakt.